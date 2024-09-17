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На Западе еще один грузовик с едой снес пассажирский самолет и попал на видео

На Западе грузовик с едой врезался в пассажирский самолет и попал на видео

В Канаде в аэропорту Монреаля грузовик, в котором находилось питание для пассажиров, врезался в пассажирский самолет Air Canada, разрушив его носовую часть. Кадры опубликовал сайт Aviation24.be.

Отмечалось, что самолет Airbus A330 готовился к вылету в Касабланку. На опубликованных кадрах показано, как грузовик на высокой скорости врезается в самолет. Впоследствии авиакомпания заменила самолет на другой.

В апреле аналогичная ситуация произошла в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Грузовик с едой въехал в двигатель Airbus A350 и застрял под ним, рейс пришлось отменить.

До этого в апреле аналогичный грузовик с едой в Нью-Йорке протаранил самолет Virgin Atlantic и сорвал рейс.

Также в январе в аэропорту австралийского Сиднея пикап Mitsubishi L200, принадлежащий аэропортовым службам, врезался в двигатель авиалайнера Airbus A320.

Авария произошла рано утром в процессе буксировки самолета. Автомобиль, за рулем которого находился сотрудник службы безопасности аэропорта, врезался в правый двигатель воздушного судна. Пассажиров в самолете авиакомпании Jetstar в этот момент не было.

На кадрах с места происшествия видно, что при столкновении серьезно повреждена кабина пикапа — у машины разбито лобовое стекло, смята правая стойка и крыша. Самолет должен был совершить шесть рейсов за день, все их пришлось отменить..

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