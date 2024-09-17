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В наличии у дилеров в РФ появилась новинка от Forthing по цене Lada Vesta

Новые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей стали поступать российским дилерам

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IXEN Motors Rus

Российским дилерам поступили первые кроссоверы Forthing T5 за 1,95 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

«Новая модель Forthing T5 уже в дилерских центрах России!» — говорится в публикации.

Турбомотор 4J15T автомобиля 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом. Габариты автомобиля составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.

До этого сообщалось, что китайские автопроизводители представили на российский рынок кроссоверы, сравнимые по цене с Lada Vesta, либо слегка дороже российского бестселлера, но более интересные по оснащению. О том, какие доступные паркетники из Китая можно выбрать вместо отечественной машины — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что автобренд GAC привезет в Россию новый седан.

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