Автобренд GAC привезет в Россию новый седан

Китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание напомнило, что в апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

До этого сообщалось, что в первой половине сентября семь автобрендов изменили цены на свои автомобили.

В начале осени на 100 тыс. рублей подорожали четыре комплектации GAC GS3. Также три версии GAC GS8 выросли в цене на 100 – 150 тыс. рублей. А вот у марки Chery кроссовер Tiggo 4 Pro в версии Family подорожал на 10 тыс. рублей, а в комплектации Style — на 15 тыс. рублей.

Тем временем Belgee X70 подорожал на 20 тыс. рублей. Также стали больше стоить два автомобиля Geely — седан Emgrand (+0,8 – 1,0%) и кроссовер Atlas Pro (+0,6 — 0,7%). У марки Sollers на 80 тыс. подорожала модель Argo в версии 3,5Т. УАЗ поднял стоимость на модель «Профи» в различных версиях на 50 — 149 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества в 2024 году.