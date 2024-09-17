В РФ начались продажи ГАЗ «Соболь NN 4x4», который станет конкурентом модели УАЗ «Буханка»

В России начались продажи полноприводной модели ГАЗ «Соболь NN 4x4». Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»). Пока машина будет предлагаться в исполнениях: цельнометаллический фургон и комби.

Минимальная цена цельнометаллического фургона «Соболь NN 4x4» составляет 3,6 млн рублей, а комби – 3,7 млн рублей.

У новинки есть жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является совершенно новой отечественной разработкой. Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В салоне установлены кондиционер и медиасистема с 9-дюймовым дисплеем. Водительское сиденье подрессорено и имеет 18 направлений регулировки.

Автомобиль станет конкурентом модели УАЗ СГР, которую называют «Буханкой».

До этого стало известно, что УАЗ в ближайшее время планирует выпустить три новинки.

В частности, грузовики семейства «Профи» в 2025 году должны получить дизельный двигатель. Это касается и заднеприводного грузовика «Полуторка», и полноприводной версии. Также планируется начать установку на внедорожники «Патриот» новой механической трансмиссии. Затем планируется выпустить рестайлинговую версию «Патриота».

В августе 2024 года УАЗ продал в России около 3 тыс. автомобилей, 45% из них пришлось на семейство СГР («Буханка»).

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