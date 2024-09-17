Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ начались продажи ГАЗ «Соболь NN 4x4», который станет конкурентом модели УАЗ «Буханка»

Дилеры начали продавать полноприводные ГАЗ «Соболь NN»

close
ГК «СТТ»

В России начались продажи полноприводной модели ГАЗ «Соболь NN 4x4». Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»). Пока машина будет предлагаться в исполнениях: цельнометаллический фургон и комби.

Минимальная цена цельнометаллического фургона «Соболь NN 4x4» составляет 3,6 млн рублей, а комби – 3,7 млн рублей.

У новинки есть жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является совершенно новой отечественной разработкой. Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

В салоне установлены кондиционер и медиасистема с 9-дюймовым дисплеем. Водительское сиденье подрессорено и имеет 18 направлений регулировки.

Автомобиль станет конкурентом модели УАЗ СГР, которую называют «Буханкой».

До этого стало известно, что УАЗ в ближайшее время планирует выпустить три новинки.

В частности, грузовики семейства «Профи» в 2025 году должны получить дизельный двигатель. Это касается и заднеприводного грузовика «Полуторка», и полноприводной версии. Также планируется начать установку на внедорожники «Патриот» новой механической трансмиссии. Затем планируется выпустить рестайлинговую версию «Патриота».

В августе 2024 года УАЗ продал в России около 3 тыс. автомобилей, 45% из них пришлось на семейство СГР («Буханка»).

Ранее стало известно, есть ли смысл переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами