Россиянам назвали неочевидную причину поломки гидроусилителя автомобиля

Неправильно подобранная жидкость гидроусилителя (ГУР) может стать причиной его поломки. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, не только автомобилисты, но и специалисты СТО иногда ошибаются, подбирая жидкость лишь по цвету или заливая в бачок универсальный состав.

«В составе жидкости ГУР есть основа и присадки. Применяются три типа основы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Например, синтетическая основа агрессивна для резиновых деталей, не предусмотренных для нее. Уплотнители и шланги, под воздействием такой основы начинают разрушаться, и в дальнейшем это приводит к возникновению течей, потемнению жидкости, впоследствии – к полному выходу гидроусилителя из строя», — сказал Пономарев.

По его словам, подходить к выбору жидкости лишь по цвету, точно не стоит из-за того, что она может оказаться как минеральной, так и синтетической и иметь абсолютно не соответствующие вязкостные и температурные характеристики.

При подборе жидкости для ГУР нужно учитывать допуски производителя автомобиля. Кроме того, важно, чтобы жидкость имела стабильную вязкость и защищала детали от коррозии. Следующая важная характеристика — она не должна пениться. Только при соблюдении этих правил эксплуатация автомобиля будет длительной и безопасной, подчеркнул специалист.

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