Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали неочевидную причину поломки гидроусилителя автомобиля

Fit Service назвал три важных качества для выбора жидкости для гидроусилителя

close
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Неправильно подобранная жидкость гидроусилителя (ГУР) может стать причиной его поломки. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. По его словам, не только автомобилисты, но и специалисты СТО иногда ошибаются, подбирая жидкость лишь по цвету или заливая в бачок универсальный состав.

«В составе жидкости ГУР есть основа и присадки. Применяются три типа основы: минеральная, полусинтетическая и синтетическая. Например, синтетическая основа агрессивна для резиновых деталей, не предусмотренных для нее. Уплотнители и шланги, под воздействием такой основы начинают разрушаться, и в дальнейшем это приводит к возникновению течей, потемнению жидкости, впоследствии – к полному выходу гидроусилителя из строя», — сказал Пономарев.

По его словам, подходить к выбору жидкости лишь по цвету, точно не стоит из-за того, что она может оказаться как минеральной, так и синтетической и иметь абсолютно не соответствующие вязкостные и температурные характеристики.

При подборе жидкости для ГУР нужно учитывать допуски производителя автомобиля. Кроме того, важно, чтобы жидкость имела стабильную вязкость и защищала детали от коррозии. Следующая важная характеристика — она не должна пениться. Только при соблюдении этих правил эксплуатация автомобиля будет длительной и безопасной, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему взрывается автомобильный аккумулятор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами