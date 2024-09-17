Россиянам объяснили, как их обманывают перекупщики авто

В России появляется все больше мошенников, которые обманывают покупателей подержанных машин. Об этом сообщает портал «Автовзгляд».

Издание отмечает, что многие покупатели из-за погони за дешевизной покупают машину без документов и ключей. Продавцы также торопят клиентов, пугая их, что за автомобилем выстроилась очередь.

Также портал предупреждает, что «стеклянный тест», который раньше позволял проверить, попадала ли машина в аварию, больше не работает — мошенники научились подделывать маркировки на стеклах. Такая процедура стоит от 1 тыс. рублей. Эксперты издания посоветовали проверить перед покупкой всю историю пользования автомобилем, тщательно осмотреть зазоры, дверные проемы, лонжероны, стаканы и другие элементы кузова.

До этого автоэксперты дали советы по выбору б/у машины. По их словам, подержанный автомобиль лучше покупать у знакомых, которым вы доверяете.

Если такой возможности нет, они рекомендуют обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках. Также эксперты советуют не приобретать машину, которую продают по слишком низкой цене. Это говорит о том, что с авто что-то не так.

Помимо этого, эксперты советуют изучить состояние салона автомобиля и провести проверку технического состояния.

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