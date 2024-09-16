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Автомобиль Toyota сбил двух детей в Москве, один ребенок погиб

СК России: автомобиль Toyota насмерть сбил мальчика в Москве

Автомобиль Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе на улице Планерной в Москве. Об этом сообщает столичное ГСУ СК России.

По версии следствия, в момент ДТП водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик погиб на месте. 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — отметили в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, добавили в СК.

До этого сообщалось, что в подмосковном Михнево сотрудник Госавтоинспекции сбил на автомобиле троих детей. Пострадавших госпитализировали. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Кроме того, в Новой Москве ребенок на электросамокате попал в ДТП с автобусом. Мальчику оказали помощь.

Ранее в Тюмени трехлетний ребенок выпал из машины отца на дорогу во время движения.

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