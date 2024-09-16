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В Москве изменят правила оплаты парковки

Ликсутов: в Москве стоимость парковки будет зависеть от ее загруженности

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве стоимость парковки будет меняться в зависимости от находящихся на ней машин. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании», — заявил он.

Ликсутов добавил, что проект будут тестировать с 16 по 30 сентября на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

До этого сообщалось, что женщины почти не нарушают правила дорожного движения (ПДД) на электросамокатах, по сравнению с мужчинами.

Согласно данным «МТС Юрент», собранным с 1 марта по 31 августа 2024 года, доля нарушений правил дорожного движения, совершенных женщинами, составляет всего около 15%. Для определения пола пользователей использовалась интеграция с сервисом МТС ID, которая предоставляет информацию в зашифрованном виде при аутентификации пользователя через номер телефона аккаунта.

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