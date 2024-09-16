На видео попали последствия жесткого ДТП с беременной женщиной на МКАД

На МКАД произошла массовая авария с тремя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария случилась на 60-м километре МКАД. В результате нее пострадали три человека, включая беременную женщину. Движение в районе ДТП затруднено. На месте работают экстренные службы.

До этого на МКАД произошло аналогичное ДТП с участием трех автомобилей.

Авария случилась на 81-м километре МКАД на внешней стороне трассы. Машины столкнулись во второй полосе. На месте ДТП работали городские оперативные службы. О пострадавших не сообщалось.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,8 км. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — предупреждали в столичном Дептрансе.

При этом «Яндекс.Карты» указывали, что пробка в районе места аварии растянулась на 2,2 км.

Ранее гаишник сбил трех детей в Подмосковье.