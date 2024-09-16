Россиянам назвали четыре риска езды на авто с пустым бензобаком

Поездки на автомобиле с пустым бензобаком могут быть опасны. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта направления «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«Нужно контролировать наличие топлива в баке и следить, чтобы в нем было не менее четверти. Если бензобак фактически пуст, можно внезапно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится на дороге, что создаст риск аварии», — заявил он.

Эксперт предупредил, что подобные поездки приведут к поломке бензонасоса. Также водитель может столкнуться с тем, что в авто будут отображаться неверные показания датчика уровня топлива. В результате машина заглохнет в неожиданный для автомобилиста момент.

Константинов отдельно отметил, что в пустой бак может попадать воздух, что еще сильнее изнашивает элементы бензонасоса.

До этого автоэксперты дали советы по выбору б/у машины. По их словам, подержанный автомобиль лучше покупать у знакомых, которым вы доверяете.

Если такой возможности нет, они рекомендуют обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках. Также эксперты советуют не приобретать машину, которую продают по слишком низкой цене. Это говорит о том, что с авто что-то не так.

Помимо этого, эксперты советуют изучить состояние салона автомобиля и провести проверку технического состояния.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли покупать подержанный автомобиль.