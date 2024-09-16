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Автоэксперты дали советы по выбору б/у автомобиля

Автоэксперт Ананьев: б/у автомобиль лучше покупать у знакомых

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Depositphotos

Подержанный автомобиль лучше покупать у знакомых, которым вы доверяете. Об этом kp.ru рассказал эксперт Авто.ру Иван Ананьев.

Если такой возможности нет, он рекомендует обратиться к известному дилеру или искать варианты на крупных интернет-площадках. Менеджер по продажам известной дилерской сети Денис Мартемьянов, в свою очередь, советует не приобретать машину, которую продают по слишком низкой цене. По его словам, это говорит о том, что с авто что-то не так.

Помимо этого, эксперты советуют изучить состояние салона автомобиля и провести проверку технического состояния.

«Начать осмотр стоит с оценки кузова и подкапотного пространства. Попросите завести машину — убедитесь, что переход с повышенных оборотов на холостой ход проходит без «провалов» (явный признак неисправности). Обратите внимание на чистоту отдельных узлов и деталей - она может указывать на их недавнюю замену. Наличие дыма из выхлопной трубы — признак высокого износа двигателя или попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания (это тоже серьезно)», — сказал Ананьев.

Аналитическое агентство «Автостат» до этого сообщало, что в августе 2024 года средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке составила 1,48 млн рублей. Таким образом, этот показатель впервые за долгое время опустился ниже отметки 1,5 млн рублей.

Ранее россиянам дали советы по покупке автомобилей в связи с подорожанием.

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