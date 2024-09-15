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Дагестанец, уцелевший под камнепадом, два года судился с дорожниками за авто

В Дагестане водитель, уцелевший под камнепадом, два года судился с дорожниками

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Телеграм-канал «Mash Gor»

Автовладелец из Дагестана, на машину которого обрушился камнепад, отсудил у «Автодора» 150 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина по имени Ислам с женой и детьми ехал по Буйнакскому перевалу, когда его автомобиль завалило камнями. Водитель и пассажиры уцелели. На получение 150 тыс. рублей в судебном порядке ушло два года. Кроме того, водитель продолжает судиться с дорожниками в попытке взыскать компенсацию за разбитую машину и обязать их устранить опасность камнепада на участке дороги, где произошло ДТП.

При этом на участке дороги, соединяющей столицу республики Махачкалу и Горный Дагестан, по-прежнему отсутствуют защитные сетки, которые должны предохранять от падения камней на проезжую часть.

До этого стало известно, что в Челябинской области грузовик МАЗ разбил четыре автомобиля, стоявших у светофора.

Ранее стало известно, что в Приморье возбудили уголовное дело после того, как пассажирка такси выпрыгнула из машины на ходу.

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