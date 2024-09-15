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Инвалид в Москве украл деньги из машины президента турецкого банка

Mash: в Москве инвалид украл 120 тыс. рублей из Audi президента турецкого банка

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Shutterstock

В Москве инвалид 3 группы вскрыл Audi A6 президента турецкого «Денизбанка» и украл из нее деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 13 сентября банкир Осман Огуз припарковал свой автомобиль на улице Сергея Макеева. После этого, около 7 часов вечера злоумышленник Бадри П. взломал автомобиль и забрал оттуда 90 тыс. рублей, которые находились в конверте, а также лежавшие рядом $300. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Полицейские на следующий день задержали подозреваемого, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

До этого в Приморском крае пассажирка такси на ходу выпрыгнула из машины, потому что испугалась поведения водителя. Он начал падать прямо за рулем, а до этого говорил заторможенно. Инцидент попал на видео.

Ранее на Урале автомобиль каршеринга врезался в частный дом, перелетев через забор.

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