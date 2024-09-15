Назван автомобиль, ускоривший закрытие ЗИЛа

Прообразом первого автомобиля завода «КамАЗ» стал грузовик «ЗИЛ-170» с дизельным двигателем, который проектировался для перевозки грузов во всех климатических зонах. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Самый современный грузовик проектировался на ЗИЛе с 1967 года. Машина с тремя осями получила дизель мощностью 210 л.с., коробку передач с делителем, бездисковые колеса и блокировку межколесного дифференциала. Также у ЗИЛ-170 был гидроусилитель руля и пневмогидроусилитель сцепления. На конвейер ЗИЛа современный грузовик не встал — его выпуск наладили на новом заводе «КамАЗ», который построили в Набережных Челнах.

«Любопытно, что даже индекс «5320» вначале получил ЗИЛ, хотя именно с ним машина долгое время будет выпускаться на КамАЗе. А московский завод, как известно, в итоге был уничтожен», — подытожил Колодочкин.

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