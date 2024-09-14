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На МКАД массовая авария парализовала движение

В Москве на МКАД крупная авария затруднила движение автомобилей

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Depositphotos

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Опертивно».

«На внешней стороне 5 км МКАД (в районе съезда №5А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В столичном дептрансе призвали автомобилистов искать пути объезда проблемного участка.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

За рулем внедорожника Hummer ехал завотделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощеков. Кроме Ситдиковой в аварии пострадали еще два человека.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса каско в РФ составила 44 тысячи рублей.

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