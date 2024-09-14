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На западе Украины водитель открыл стрельбу из автомата по полицейским

Нетрезвый водитель обстрелял полицейских из автомата на западе Украины

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Концерн «Калашников»

Водитель автомобиля обстрелял из автомата Калашникова полицейских в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление полиции по региону. Инцидент произошел в селе Олешин 14 сентября.

«Служащие патрульной полиции остановили автомобиль местного жителя. Выяснилось, что водитель был в состоянии опьянения. На водителя составили протокол, и он пошел домой. На место водитель вернулся с автоматом Калашникова и открыл стрельбу по полицейским», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник ранил полицейского и еще одного человека. Также повреждения получили две машины. Всего мужчина выпустил из автомата 60 пуль. Нарушителя задержали.

До этого в Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Инцидент произошел около 21 часа в субботу на Николо-Козинской улице. Несколько молодых людей остановились на автомобиле «Жигули» у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы.

Злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал, окно квартиры получило повреждения. На стекле остались три трещины от пуль.

Ранее в Подмосковье вооруженные мужчины напали на свадебный автобус.

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