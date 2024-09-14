Известного автоблогера оштрафовали на 286 тысяч рублей за нарушения ПДД

Автоблогера Ахмеда Венгалби оштрафовали на 286 тыс. рублей за 180 нарушений ПДД за последние шесть месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Блогер Ахмед Алиасхабов снимает гоночный шоу-контент на дорогах общего пользования. На своей заряженной BMW М5 с номерами 999 Венгалби успел с марта накатать 180 штрафов на 286 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 136 штрафов выписаны за превышение скорости, остальные нарушения правил парковки и тонировку не по ГОСТу. А еще — 10 штрафов на 9,5 тыс. рублей на Lada Priora, которую автоблогер пригнал из Дагестана в Москву.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее сообщалось, что автомобиль Элджея получил 52 штрафа за нарушение ПДД.