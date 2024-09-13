В России появится кроссовер Aito Seres M9 с фарами-проекторами

В России начали принимать заказы на полноразмерный гибридный кроссовер Aito Seres M9. Об этом сообщает дистрибьютор марки, компания «МБ РУС».

Длина автомобиля составляет 5230 мм, кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой. В нее входят бензиновый двигатель мощностью 152 л.с., который используется для подзарядки тяговой батареи емкостью 42 либо 52 кВт.ч. Суммарная мощность — 496 л.с.

Автомобиль оборудован системой полного привода, пневмоподвеской c адаптивной регулировкой жесткости. В комбинации с лидаром подвеска может заранее подстраиваться под профиль дороги. Кроме того, автомобиль оснащен пиксельными фарами, которые при необходимости могут работать как проектор.

До этого завод «Моторинвест» официально подтвердил факт сборки кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5.

DFSK 500 — одна из доступнейших моделей в сегменте B-SUV 2024 года выпуска в РФ. Также это самый компактный кроссовер в линейке производителя. Модель получила 1,5-литровый «атмосферник» на 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

DFSK ix5 предлагается с экономичным полуторалитровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. Привод передний.

Ранее сообщалось, что Toyota Prius установил мировой рекорд по экономии топлива.