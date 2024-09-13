Volkswagen отказался от роботизированной коробки передач для нового кроссовера Taos

Немецкая компания Volkswagen представила обновленный Taos. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что у модели появились новые бампер и решетка радиатора, а LED-фары стали стандартным оборудованием для всех версий. Сзади у Taos появился фонарь во всю ширину кузова и подсвечивающийся логотип. В палитру цветов добавлены оттенки Bright Moss Green, Monterey Blue Pearl и Monument Gray.

В салоне Taos установлена другая передняя панель. Также улучшена шумоизоляция, пересмотрены материалы отделки и цвета.

Двигатель объемом 1,5 литра получил новые поршневые кольца, топливные форсунки и увеличенный интеркулер. Мощность мотора выросла со 160 до 176 л.с. Автомобиль больше не будет комплектоваться роботизированной коробкой передач DSG. Все версии будут комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

До этого стало известно, что в Белоруссии начались продажи нового кроссовера Dongfeng Mage, который появится и в России.

Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 204 л.с.

У автомобиля может быть один из двух двигателей. Первый – это бензиновый турбомотор с использованием технологий DFM-Honda мощностью 200 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Вторая версия – с гибридной силовой установкой мощностью 292 л.с.

Ранее сообщалось, что в России появится кроссовер Exeed с уникальной навигацией.