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Россиянам рассказали, насколько подорожают автомобили после повышения утильсбора

«Авилон»: после повышения утильсбора цены на авто вырастут на 200 тысяч рублей

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Depositphotos

В России, после повышения утильсбора с 1 октября 2024 года, цены на автомобили серьезно вырастут. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. В среднем машины с объемом двигателя до трех литров осенью подорожают на 100-200 тыс. рублей.

«На автомобили с моторами свыше трех литров стоимость вырастет еще больше. В меньшей степени повышение цен затронет марки с глубоким уровнем локализации, здесь рост будет больше адаптивным, нежели вынужденным», — сказал Тюктеев.

По его словам, некоторые автомобили подорожают не сразу из-за их большого запаса на складах. Пока что склады дилеров и дистрибьюторов наполнены машинами, приобретенными до повышения утильсбора.

Между тем, некоторые автомобильные компаний стали уменьшать скидки, часть фирм увеличила отпускные и розничные цены. Так, «АвтоВАЗ» в четвертый раз за год повысил цены на автомобили Lada. Подорожали некоторые модели Geely, Belgee, Chery и УАЗ.

Подробнее о том, что ждет российский авторынок после повышения утильсбора — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на границе РФ и Китая возникли заторы перед повышением утильсбора.

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