В России появится кроссовер Exeed с уникальной навигацией

Китайская компания Exeed планирует вывести на российский рынок кроссовер RX с гибридной силовой установкой. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Гибридный Exeed RX может проехать до 160 км на электротяге, в то время как комбинированный запас хода составляет 1,3 тыс. километров. Автомобиль оснащен трехскоростной гибридной трансмиссией и аккумуляторной технологией M3P от фирмы CATL. Моноприводная модификация кроссовера развивает 367 л.с., а полноприводная — 605 л.с.

Автомобиль получил интеллектуальную навигационную систему Navigate on Autopilot, разработанную для бесперебойной работы на городских дорогах и автомагистралях.

О сроках появления гибридного Exeed RX на российском рынке не сообщается.

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Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 204 л.с.

У автомобиля может быть один из двух двигателей. Первый – это бензиновый турбомотор с использованием технологий DFM-Honda мощностью 200 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Вторая версия – с гибридной силовой установкой мощностью 292 л.с.

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