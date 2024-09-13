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На границе РФ и Китая возникли заторы перед повышением утильсбора

«Ъ»: на пунктах пропуска с Китаем возникли пробки перед повышением утильсбора

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На пунктах пропуска на границе с Китаем образовались заторы из-за повышения утилизационного сбора на автомобили, запланированное на 1 октября. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на импортеров и перевозчиков.

Источники пояснили, что пробки образовались из-за желания дистрибуторов ввезти все виды техники, которые могут попасть под возможное повышение утильсбора.

По словам источников в отрасли, заторы стали формироваться примерно с конца июля, и в настоящее время проезд через границу может затянуться на неделю. Эксперты говорят, объем ввоза транспортных средств в Россию из Китая увеличился в два раза в сравнении с показателями прошлого года, и, скорее всего, объемы поставок будут расти и очереди сохранятся.

С 1 октября, согласно проекту постановления Минпромторга, размер утильсбора на новые легковые автомобили с двигателем объемом от одного до двух литров вырастет с 300,6 тыс. руб. до 556 тыс. руб. На машины с двигателем от двух до трех литров платеж увеличивается в 1,8 раза, до 556,2 тыс. руб. — 2,2 млн руб. в зависимости от объема. Также повышения запланированы и на 2025 год.

По данным «Газеты.Ru», в августе Минпромторг стал сомневаться, стоит ли повышать утилизационный сбор на автомобили, несмотря на уже опубликованный проект постановления. По мнению экспертов, создание с помощью «утиля» «железного занавеса» для автокомпаний из Китая не заставит их строить заводы в России — рынок слишком мал. А на величину новой ставки просто подорожают автомобили, предупреждают они.

Ранее автодилеры назвали компании, которые подняли цены, не дожидаясь повышения утильсбора.

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