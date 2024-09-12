Стало известно, какие китайские авто россияне покупают охотнее всего

В России самым продаваемым китайским автомобилем по итогам августа 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего за последний месяц лета было продано 9 тыс. таких машин.

Также второй месяц подряд наблюдаются рекордные объемы продаж у Chery Tiggo 7 Pro Max — реализовано 8 тыс. машин. Chery Tiggo 4 Pro в августе выбрали 5,5 тыс. россиян. Кроссоверов Changan CS55 Plus было продано 4,7 тыс. единиц.

До этого стало известно, что за пять лет на содержание китайского автомобиля Haval Jolion, владельцу придется потратить миллион рублей.

Так, 1 км пробега этой модели обойдется в 10 рублей 40 копеек. За месяц расходы владельца Haval Jolion составят уже 17,3 тыс. рублей, а за 5 лет – чуть более 1 млн рублей.

Для расчета использовалась версия Haval Jolion с передним приводом, «роботом» и 143-сильным двигателем объемом 1,5 л. Цена машин от 2 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве и Московской области.

Ранее сообщалось, что в России появится кроссовер Dongfeng с мотором Honda.