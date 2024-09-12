В России появится кроссовер Dongfeng с мотором Honda

В Белоруссии начались продажи нового кроссовера Dongfeng Mage. Об этом сообщает пресс-служба Dongfeng.

При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, Mage получил четыре патрубка выхлопной системы.

Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 204 л.с.

У автомобиля может быть один из двух двигателей. Первый – это бензиновый турбомотор с использованием технологий DFM-Honda мощностью 200 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Вторая версия – с гибридной силовой установкой мощностью 292 л.c.

В базовое оснащение автомобиля входят подогрев передних сидений и рулевого колеса, обогрев лобового стекла и зоны щеток стеклоочистителей, дистанционный запуск двигателя с ключа.

Цена кроссовера Dongfeng Mage — 87,2 тыс. белорусских рублей (2,4 млн российских рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что завод «Моторинвест» официально подтвердил факт сборки кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5.

DFSK 500 — одна из доступнейших моделей в сегменте B-SUV 2024 года выпуска в РФ. Также это самый компактный кроссовер в линейке производителя. Модель получила 1,5-литровый «атмосферник» на 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

DFSK ix5 предлагается с экономичным полуторалитровым турбомотором мощностью 137 л. с. и вариатором. Привод передний.

Ранее стало известно о частых отказах электроники кроссоверов Chery Tiggo 4.