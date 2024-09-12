Стало известно о частых отказах электроники кроссоверов Chery Tiggo 4

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о частых поломках кроссовера Chery Tiggo 4.

«Многовато отказов по электрике и электронике: обогрев сидений и ветрового стекла, круиз-контроль, камера заднего вида, многие датчики, включая кислородные и давления в шинах. В морозы «дубеет» центральный дисплей, а только через него включается обогрев стекла», — отмечает эксперт.

В подвеске явных слабостей нет, а к качеству запчастей нареканий много. Также покупатели жалуются на плохие уплотнители дверей. В багажник попадает пыль и снег, пороги всегда грязные.

До этого стало известно, что автомобиль Jaecoo J7 в России получил новую доступную версию с мотором мощностью 150 л.с.

Новая комплектация получила название Urban, кроссовер в этой версии предлагается россиянам за 2,75 млн рублей. Под капотом этого автомобиля турбомотор 1.6 со сниженной до 150 л.с. мощностью, что позволит владельцу выплачивать более низкий транспортный налог. Автомобиль снабжен передним приводом и роботизированной семиступенчатой трансмиссией.

У версии Urban предусмотрен только задний парктроник (у остальных есть и передний), также отсутствуют функции автоматического включения фар и «дворников», электропривод двери багажника, обогрев заднего дивана и площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

Ранее россиянам рассказали о главном недостатке китайских автомобилей.