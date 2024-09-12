Россиянам рассказали, какие автомобили продают по цене Lada Vesta

На российском рынке по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 млн рублей, можно купить один из четырех автомобилей. Об этом сообщает quto.ru.

«Кросс-хэтчбек Livan X3 Pro является одноклассником нашей «Гранты». Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. Это удобно, если машина покупается для городской эксплуатации. Цена от 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Еще один автомобиль — Changan Alsvin за 1,6 млн рублей. В движение седан приводится 1,5-литровым мотором мощностью 107 л. с., с которым работает пятиступенчатая роботизированная коробка передач. Список базового оборудования скромен: передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, кондиционер.

Кроссовер «Москвич 3» стоит 1,7 млн рублей. Машина оснащается 136-сильным 1,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В стандартное оснащение входит климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система, люк.

Новичок на рынке — DFSK 500 за 1,75 млн рублей. Это небольшой кроссовер длиной 4385 мм, который оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с. и вариатором. Среди оснащения кондиционер, мультимедийная система, круиз-контроль.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6-9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил специальную программу на покупку Lada Largus.