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Автопром Европы из-за отказа от российского газа ждет судьба Детройта

Автоэксперт Моржаретто: автоконцерны ЕС может ждать судьба Детройта

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Григорий Сысоев/РИА Новости

К кризису в автомобильной промышленности на европейском рынке привела неудачная политика Запада, в частности, отказ от дешевых российских энергоносителей. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них. Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот «зеленая» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», — сказал Моржаретто.

По словам эксперта, для выхода из кризиса автоконцернам Евросоюза придется принимать серьезные меры, иначе им грозит судьба одного из крупнейших промышленных центров США Детройта, который превратился в город-призрак. Подробнее о том, что ждет европейский автопром без российских энергоносителей — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на «АвтоВАЗе» повысили зарплаты рабочим второй раз в 2024 году.

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