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Россиянам рассказали о серьезных недостатках подержанных Mazda CX-5

Автоэксперт Зиновьев: у кроссоверов Mazda CX-5 быстро ломаются дизельные моторы

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Mazda

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках японских кроссоверов Mazda CX-5. По его словам, ресурс дизельного двигателя модели короткий.

«Дизеля 2.2 (150 л. с.) лучше избегать – у него есть конструктивные недочеты, приводящие к ранним поломкам, иногда фатальным», — сказал эксперт.

По его словам, при выборе Mazda CX-5 лучше обратить внимание на базовый атмосферный мотор PE-VPS 2.0 (150 л.с.). Единственная претензия — от некачественного топлива быстро засоряется топливная система и ломаются катушки зажигания.

Автоэксперт также отметил, что салон отделан дешевыми материалами. Кроме того, у кроссовера слабая шумоизоляция.

До этого Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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