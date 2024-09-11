Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Латвия хочет избавиться от машин с белорусскими номерами

Латвия обязала до ноября вывезти из страны машины с белорусскими номерами

close
Global Look Press

Сейм Латвии во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, запрещающие использование в стране зарегистрированных в Белоруссии автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что машины с белорусскими номерами должны быть вывезены с территории страны или перерегистрированы до 31 октября 2024 года. В ином случае автомобили будут конфискованы.

Подчеркивается, что под исключения попадают лица с ограниченными возможностями передвижения, которые управляют принадлежащими им автомобилями и въезжают в Латвию с целью посещения родственников.

В июне стало известно, что Латвия запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерными знаками.

Латвийские власти объяснили введение этой меры необходимостью снизить риски обхода санкций. Водителям машин с белорусской регистрацией придется вернуться с латвийских пунктов пропуска в те страны, из которых они собирались въезжать в Латвию. В противном случае таможенные органы будут принимать решение о конфискации автомобиля, уточнили в Службе госдоходов Латвии.

Ранее стала известна причина образования гигантской пробки у Крымского моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами