Дилер назвал оптимальный ресурс тормозных колодок автомобиля

Новые тормозные колодки легкового автомобиля могут выйти из строя всего через 5 тыс. километров из-за агрессивной манеры езды. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Колодки можно сжечь и за 5 тыс. километров при интенсивных торможениях, а можно эксплуатировать и более 100 тыс. километров, если будут длительные поездки по трассам. Обычно передних колодок хватает на 15 – 30 тыс. километров. Задние тормозные колодки ходят дольше», — сказал Константинов.

О необходимости замены тормозных колодок могут сигнализировать датчики износа. Если таких устройств нет, то следует периодически осматривать состояние колодок. Чаще всего это совмещают с работами по весенне-осеннему шиномонтажу. При появлении скрипа или скрежета при торможении необходимо посетить сервис, чтобы не повредить тормозные диски, сказал эксперт.

При эксплуатации неоригинальных колодок можно столкнуться с проявлениями свиста или скрипа, поскольку для их изготовления используются более дешевые материалы. Однако это не влияет на эффективность торможения, пояснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему поездки на короткие расстояния вредны для автомобиля.