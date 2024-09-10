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Россиянам рассказали о минусах кроссовера Nissan X-Trail

Автоэксперт Зиновьев: у Nissan X-Trail маленький ресурс двигателя и вариатора

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Ovu0ng/Shutterstock/FOTODOM

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Nissan X‑Trail третьего поколения. По его словам, ресурс двигателя автомобиля маленький.

«Двигатель MR20DD 2.0 (144 л. с.). Атмосферный, надежный, но со скромным ресурсом: алюминиевый блок, прямой впрыск – оптимально топливо АИ‑98. Типовые недуги – высокий угар масла, раннее растяжение цепи ГРМ», — отметил Зиновьев.

Кроме того, вариатор Jatco JF016E в ремонте неудобный и дорогой. В частности, неисправный гидроблок можно только заменить. После 2015 года появилась модернизированная версия. Ресурс — 150 тыс. километров.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск новых гибридных пикапов.

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