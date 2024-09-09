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В Москве вандалы проверили электросамокаты на прочность и попали на видео

Появилось видео, как в Москве вандалы сФкидывают с высоты электросамокат

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«Что там в Москве?»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Что там в Москве?»

В Москве мужчины вместе с электросамокатом залезли на высокий забор и скинули его вниз. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Проверка на прочность для самокатов», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина залез на колонну, а после скидывает транспорт. Тот остается в рабочем состоянии. В комментариях пользователи раскритиковали поведение молодых людей, назвав их вандалами.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области жилец многоэтажного дома был вынужден выбросить из окна загоревшийся электросамокат.

На кадрах видно, что самокат упал между двумя припаркованными машинами, он сильно горит, вокруг разлетаются искры. Владелец средства индивидуальной мобильности рассказал, что на ночь поставил аккумулятор на зарядку. Ночью он услышал громкий звук и увидел, что устройство горит. После этого он действовал решительно и выбросил самокат во двор. О том, пострадали ли в результате пожара люди, не сообщается. Огонь повредил два припаркованных автомобиля, но самокатчик компенсировал ущерб их владельцам.

Ранее пьяный россиянин затащил в автомобиль ребенка и попал на видео.

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