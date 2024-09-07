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Россиянам раскрыли лайфхак при покупке автомобиля в кредит

Автоэксперт Зиновьев: на «вторичке» есть машины с кредитом по старым ставкам

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Кирилл Брага/РИА Новости

На фоне повышения ставок по кредитам и в преддверии подорожания автомобилей из-за роста утильсбора есть возможность приобрести подержанные автомобили, взятые первым владельцем в кредит по более выгодным условиям. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Есть запасной вариант: вместо новой – годовалая машина с мизерным пробегом, на которой висит невыплаченный кредит, но кредит по старым ставкам. Такими машинами сейчас «вторичка» насыщена, есть из чего выбирать», — написал Зиновьев.

По его мнению, сейчас китайские автопроизводители и дилеры зарабатывают достаточно, чтобы в случае резкого падения спроса предоставить скидки на автомобили.

До этого стало известно, что в России начали дешеветь новые автомобили брендов, которые официально не присутствуют в России. В частности, в августе 2024 года снизились цены на Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Mercedes-Maybach S-Class.

Ранее россиянам назвали двигатель Honda, способный пройти 500 тыс. км.

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