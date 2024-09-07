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Двое казахстанцев проиграли в казино автомобили под предлогом их постановки на учет

Казахстанцы проиграли в казино два чужих автомобиля под предлогом их регистрации

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Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане осуждены двое мужчин, которые выманили у автовладельцев два автомобиля под предлогом помощи в их постановке на учет. Об этом сообщает polisia.kz.

Двое жителей Восточно-Казахстанской области в Алма-Ате проиграли деньги в онлайн-казино, и чтобы продолжить игру, продали два чужих автомобиля.

«Для того, чтобы и дальше была возможность играть в азартные игры, они стали обманывать жителей города, предлагая возможность поставить автотранспорт на учет, затем злоумышленники забирали машины якобы для регистрации», — отмечается в сообщении местной полиции.

На самом деле злоумышленники продали автомобили, а вырученные деньги также проиграли. Своими действиями они нанесли автовладельцам ущерб на 15 млн тенге (2,8 млн рублей). Они приговорены к пяти годам лишения свободы.

Ранее в Башкирии женщина-водитель разгромила девять автомобилей и попала на видео.

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