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«Огонь вспыхнул мгновенно»: очевидец — о крупном пожаре на парковке в Одинцово

Житель Одинцово рассказал, что очевидцы сами спасли пострадавшего из пожара на парковке

Очевидцы крупного пожара на многоуровневой парковке в Одинцово самостоятельно вытащили из горящего здания человека. Об этом «Газете.Ru» свидетель произошедшего Петр. Он отметил, что пострадавший привлек людей своим криком и сильно обгорел.

«Я успел лишь под конец. Я пришел, со мной подъехали пожарные машины, скорые, МЧС. Ребята помогали вытащить человека. Там был съезд круговой — оттуда его вытаскивали. На крик все сбежались, его спустили. Тело полностью обгорело, его быстро передали скорой помощи. Там какой-то ремонт делали. Краем уха слышал, что кто-то что-то пилил или что-то делал. Двое человек было на парковке: один успел выбраться на самый верх, а второй, видимо, не успел. Я сам слышал как он орал, там ребята быстро организовали все и его спустили вниз. Очевидцы помогали. Не знаю, выжил ли он, но обгорел очень хорошо: и глаза, и рот. Очень страшно на самом деле было», — сказал он.

Петр добавил, что во время пожара владелец одного из автомобилей успел вывезти его с парковки.

«Один владелец успел вывезти одну машину, на ней облезла краска, почти полмашины — это крыша и капоты передний и задний. Но очень много машин там осталось, не вывезли, огонь вспыхнул мгновенно. Какие-то машины еще можно восстановить, но, думаю, очень много уже под утиль», — пояснил он.

О крупном пожаре в Одинцовском городском округе стало известно днем 7 сентября. Telegram-канал «Осторожно, Москва» заявил, что возгорание зафиксировали в районе одного из местных жилых комплексов.

Как уточнил РЕН ТВ, огонь охватил многоуровневую парковку, на территории которой есть также автомойка.

Позже в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что из-за пожара сгорели не менее 20 транспортных средств. По данным канала, возгорание произошло из-за взорвавшегося газового баллона — по рассказам очевидцев, его задел мужчина во время ремонта автомобиля.

Ранее в Санкт-Петербурге на парковке сгорели три автобуса.

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