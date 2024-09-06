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В России откроют новое производство ABS и систем стабилизации

На бывшем заводе Bosch в Самаре через полгода начнут выпуск российских ABS и ESC

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Евгений Биятов/РИА Новости

На бывшем заводе »Роберт Бош Самара» (ныне — «НАМИ Инновационные системы) в течение полугода планируется запустить производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.

«Параллельно, совместно с российскими автопроизводителями идет работа по настройке программного обеспечения ABS и ESC в Центре испытаний «НАМИ». Производство автокомпонентов на заводе в Самаре планируется запустить в течение шести месяцев», — сказал агентству Алиханов.

В настоящее время на заводе в Самаре ведется монтаж оборудования для организации производства этих компонентов, уточнил министр.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что завод рассмотрит возможность закупки ABS и ESC у бывшего завода «Роберт Бош Самара», перешедшего под контроль НАМИ.

Ранее в России на треть снизились продажи новых грузовиков.

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