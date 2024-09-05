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Перезапуск бывшего российского завода Toyota откладывается

«Фонтанка»: бывший завод Toyota не перезапустят в срок

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mitsan.ru

Перезапуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге откладывается из-за проблем с переговорами относительно реализации этого проекта, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, консорциуму Aurus, «КамАЗа» и «Газпрома» пока не удалось договориться с восточным партнером о производстве на этом предприятии автомобилей премиум-класса под российской маркой. Источник издания, знакомый с ходом проекта, сообщил, что четких сроков перезапуска завода на данный момент нет. Причиной несговорчивости китайских партнеров стали санкции, под которые попали Aurus и институт НАМИ, утверждает другой собеседник «Фонтанки».

Информация о том, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге может начать выпуск автомобилей Aurus, появилась в начале 2024 года. В середине февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что первые экземпляры автомобиля бизнес-класса под маркой Aurus планируется выпустить на предприятии в конце 2024 года в формате промышленной сборки.

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