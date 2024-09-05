Стало известно, сколько «АвтоВАЗ» вложит в свое обновление

«АвтоВАЗ» будет тратить на модернизацию производства по 45 млрд рублей ежегодно, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании Сергея Громака.

«Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год», — приводит агентство слова Громака.

Топ-менеджер компании уточнил, что эти суммы инвестируются в том числе в обновление модельного ряда Lada.

«В рамках нашего специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗ» за несколько предыдущих лет проинвестировал 78 млрд рублей», — также заявил Громак (цитата по ТАСС).

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановил выпуск всех версий Lada Niva Legend в связи с пересмотром комплектаций и добавлением новых опций.

Ранее в России резко подорожали всесезонные автомобильные шины.