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Стало известно, сколько «АвтоВАЗ» вложит в свое обновление

«АвтоВАЗ» будет тратить на модернизацию по 45 млрд рублей в год

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» будет тратить на модернизацию производства по 45 млрд рублей ежегодно, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании Сергея Громака.

«Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год», — приводит агентство слова Громака.

Топ-менеджер компании уточнил, что эти суммы инвестируются в том числе в обновление модельного ряда Lada.

«В рамках нашего специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗ» за несколько предыдущих лет проинвестировал 78 млрд рублей», — также заявил Громак (цитата по ТАСС).

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановил выпуск всех версий Lada Niva Legend в связи с пересмотром комплектаций и добавлением новых опций.

Ранее в России резко подорожали всесезонные автомобильные шины.

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