После скандала с Volkswagen в России появился новый сайт автобренда Jetta

Российский сайт автомобильного бренда Jetta возобновил работу на новом домене, название которого отличается от прежнего на одну букву.

На сайте представлена информация об автомобилях Jetta, доступных на российском рынке, а также адреса дилеров, у которых машины можно приобрести. При этом на новом сайте отсутствует информация о его владельце.

Прежний сайт Jetta перестал работать спустя два дня после объявления о начале продаж автомобилей этого бренда в России. Это произошло в конце июля.

Автомобили Jetta выпускаются в Китае совместным предприятием местного автогиганта FAW и немецкого Volkswagen. Прежний российский сайт Jetta перестал работать после того, как выходом автомобилей Jetta с технологиями Volkswagen заинтересовалась немецкая пресса.

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