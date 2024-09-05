Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После скандала с Volkswagen в России появился новый сайт автобренда Jetta

Российский сайт Jetta возобновил работу на другом домене после скандала с VW

close
Jetta

Российский сайт автомобильного бренда Jetta возобновил работу на новом домене, название которого отличается от прежнего на одну букву.

На сайте представлена информация об автомобилях Jetta, доступных на российском рынке, а также адреса дилеров, у которых машины можно приобрести. При этом на новом сайте отсутствует информация о его владельце.

Прежний сайт Jetta перестал работать спустя два дня после объявления о начале продаж автомобилей этого бренда в России. Это произошло в конце июля.

Автомобили Jetta выпускаются в Китае совместным предприятием местного автогиганта FAW и немецкого Volkswagen. Прежний российский сайт Jetta перестал работать после того, как выходом автомобилей Jetta с технологиями Volkswagen заинтересовалась немецкая пресса.

Ранее стало известно, сколько будет стоить в России кроссовер Wey 07.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами