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Эвакуатор разбил три машины, пытаясь увезти BMW за неправильную парковку

В Сочи эвакуатор разбил три машины после погрузки BMW нарушителя

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи эвакуатор повредил три автомобиля во время погрузки неправильно припаркованного BMW, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел утром 5 сентября в Центральном районе города-курорта на улице Орджоникидзе. Водитель эвакуатора погрузил на платформу белый BMW, который был припаркован с нарушениями, и направился на штрафстоянку. При этом он не задвинул в транспортное положение одну из опор спецтехники. Выступающей за габариты конструкцией он разбил три автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что опора смяла багажный отсек отечественного ВАЗ-2114. Lada продвинулась вперед и врезалась в стоящий впереди седан Toyota Camry, проломив его задний бампер. Toyota, в свою очередь, врезалась в стоящий перед ней кроссовер Opel.

Ранее в России выставили на продажу один из первых универсалов ВАЗ-2102.

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