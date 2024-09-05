Продажи автомобилей в России поставили рекорд в августе

Продажи новых легковых автомобилей в августе стали рекордными за последние 3,5 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За прошедший месяц в России было реализовано 148,3 тыс. новых легковых машин. Месячный результат, превышающий эту цифру, российский авторынок до этого демонстрировал в апреле 2021 года, когда за месяц было реализовано 171,5 тыс. автомобилей.

По сравнению с июлем 2024 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 9%, а относительно августа 2023 года — на 35%.

Примерно четверть от купленных россиянами легковых машин в августе 2024 года составили отечественные Lada. Китайский Haval реализовал в августе 18,6 тыс. машин, Chery — 16,5 тыс. машин, Geely — 14,5 тыс. машин. За ними следует Changan с показателем 11,4 тыс. машин. Суммарно на перечисленные марки приходится две трети объемов российского авторынка.

Ранее в России выставили на продажу один из первых универсалов ВАЗ-2102 в состоянии нового.