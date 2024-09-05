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В Минэнерго РФ опровергли проблемы с топливом в Москве после пожара на НПЗ

Цивилев: жители Москвы не почувствуют проблем с топливом после пожара на НПЗ

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлиял на процесс обеспечения российской столицы топливом. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Глава профильного ведомства обратил внимание, что власти имеют возможность быстро перенаправить топливо в регионы, в которых по каким-то причинам возникает его дефицит. Благодаря этому происшествие на НПЗ в Москве не должно никак затронуть рядовых жителей, подчеркнул он.

«Никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло. Это больше для нас проблема, надо все восстановить», — добавил Цивилев.

По его словам, периодически на топливном рынке фиксируется и «плановый дефицит» ресурсов. Такую нехватку вызывает процесс модернизации и ремонт тех или иных нефтеперерабатывающих заводов.

Министр пояснил, что на время работ на НПЗ власти выстраивают новую логистику. Речь идет об обеспечении потребностей в топливе одного субъекта РФ за счет других, уточнил он.

В ночь на 1 сентября Москва и область подверглись атаке украинских дронов, в результате чего в районе Капотня произошел пожар на НПЗ. Огонь возник в отдельно стоящем техническом помещении и был быстро локализован.

Ранее возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Москве попало на видео.

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