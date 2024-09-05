Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о последствиях использования бензина АИ-92 вместо АИ-95

Автоэксперт Моженков: низкооктановый бензин может ускорить износ двигателя

close
Depositphotos

Регулярное использование низкооктанового бензина может спровоцировать быстрый износ двигателя и остальных элементов топливной системы автомобиля. Об этом рассказал бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков, передает Pravda.Ru.

«Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит — это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми», — предупредил эксперт.

При этом он уточнил, что если применять бензин с более низким октановым числом, например, АИ-92 вместо АИ-95, эпизодически, проблем с машиной не возникнет. Моженков также добавил, что последствия от использования низкооктанового топлива будут зависеть от марки автомобилей, потому что у них может быть разное качество мотора.

Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов до этого сообщил «Газете.Ru», что ни цвет, ни запах не дают представления о качестве автомобильного топлива. По его словам, иногда оттенок бензина говорит о способе его производства.

Ранее ФАС спрогнозировала снижение цен на бензин Аи-95.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами