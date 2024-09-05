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Два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе в Москве произошло ДТП с двумя автобусами

На Дмитровском шоссе в Москве произошло ДТП с двумя автобусами, передает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.

«На место ДТП прибыли пожарные и скорая помощь. Пострадавших не видно», — отметил корреспондент.

У одного из автобусов от удара сильно повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло. У моторного отсека машины работают пожарные. Другой городской автобус большого класса остановился перпендикулярно первому. Сильных повреждений на нем не видно. На место происшествия также прибыли сотрудники ГИБДД.

До этого в Ярославской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек. Авария произошла в городе Рыбинске, где столкнулись внедорожник Tank и рейсовый автобус ПАЗ. Семь пассажиров автобуса и женщина-водитель внедорожника госпитализированы.

Ранее в Москве на МКАД произошла массовая авария с грузовиками.

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