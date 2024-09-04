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Россиянам назвали слабые места автомобилей с «роботом»

«Автоприбор»: у роботизированных коробок передач в авто часто страдает сцепление

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Shutterstock/Gorodenkoff

Роботизированные коробки передач, которые часто встречаются в современных автомобилях, нуждаются в особом обслуживании. Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на руководителя отдела обучения НПК «Автоприбор» Артема Березина.

«Слабое место таких коробок это электромеханический блок, актуаторы и сцепление, которые страдают от постоянного переключения передач в условиях интенсивного городского движения. Часто у них перегреваются и пригорают диски сцепления», — заявил он.

Березин добавил, что при замене сцепления в «роботе» нужно не только снять старый и установить новый, но и подобрать регулировочные кольца, а затем адаптировать актуаторы и «обучить» коробку, которая должна заново определить конечные положения и точки касания сцепления.

Эксперт отметил, что проверку сцепления делают, как правило, раз в 40–50 тыс. км.

До этого Березин рассказал, что осенью водителям необходимо провести несколько профилактических работ с автомобилем, который эксплуатировался в условиях повышенной летней температуры.

«В осенний период важно проверить уровень и концентрацию антифриза в системе охлаждения двигателя. Летние жаркие дни, частые загородные поездки и пробки на дорогах могут привести к его частичному выкипанию. Недостаточный уровень антифриза вызывает перегрев двигателя», — предупредил он.

Эксперт добавил, что летом радиатор автомобиля мог забиться тополиным пухом и насекомыми. Забитая деталь мешает нормальному охлаждению двигателя и увеличивает нагрузку на вентилятор. В связи с этим радиатор нуждается в регулярной проверке, пояснил он.

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