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Россиянам назвали пять профилактических процедур для автомобиля после жаркого лета

«Автоприбор» назвал пять процедур для автомобиля после жаркого лета

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Осенью водителям необходимо провести несколько профилактических работ с автомобилем, который эксплуатировался в условиях повышенной летней температуры. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

«В осенний период важно проверить уровень и концентрацию антифриза в системе охлаждения двигателя. Летние жаркие дни, частые загородные поездки и пробки на дорогах могут привести к его частичному выкипанию. Недостаточный уровень антифриза вызывает перегрев двигателя», — предупредил он.

Березин добавил, что летом радиатор автомобиля мог забиться тополиным пухом и насекомыми. Забитая деталь мешает нормальному охлаждению двигателя и увеличивает нагрузку на вентилятор. В связи с этим радиатор нуждается в регулярной проверке, пояснил эксперт.

Также Березин порекомендовал заменить салонный фильтр, чтобы улучшить качество воздуха внутри авто. Не лишним будет провести очистку и антибактериальную обработку системы кондиционирования, отметил он.

По его словам, осенью стоит обратить внимание и на дренажные отверстия.

«Дренажные отверстия в подкапотном пространстве и дверях автомобиля могут забиваться грязью и листьями, что приводит к застою воды и конденсата. Это может вызвать коррозию и повреждения электрических компонентов», — подытожил он.

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