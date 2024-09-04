Названы самые популярные модели УАЗа среди россиян

По итогам августа Ульяновский автозавод (УАЗ) продал почти 3 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Лидером по продажам стала «Буханка» — производителю удалось реализовать 1,3 тыс. авто (45% от всех продаж). От нее заметно отстает флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с показателем 763 экземпляров. Также в топе оказались грузовик «Профи» (455 экз.) и «Пикап» (370 шт.). На пятом месте разместился внедорожник «Хантер» с показателем 69 экз.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что стоимость УАЗ «Буханка», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно его потребительских качеств и низкой надежности. Он добавил, что автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

По его словам, «Буханка» также не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.

Ранее дилеры заявили о прекращении производства старейшего внедорожника УАЗ.