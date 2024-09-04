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Генпрокуратура занялась «Автодором» из-за жалоб на грязные туалеты и отсутствие АЗС

Прокуратура выявила грязные туалеты и недостаток АЗС на платных трассах «Автодора»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Генпрокуратура выявила нарушения у компании «Автодор», занимающейся строительством и содержанием платных трасс: заправочных станций не хватает, а туалеты не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом говорится в ответе (есть у «Газеты.Ru») ведомства на обращение «Национального автомобильного союза» (НАС).

«Проверкой с привлечением прокуратур субъектов Российской Федерации выявлено несоответствие количества автозаправочных станций и иных объектов дорожного сервиса на автотрассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» нормативным требованиям, нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при содержании туалетов на площадках отдыха, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений», — отмечается в письме Генпрокуратуры.

Генпрокуратурой запланирована проверка «Автодора» на соблюдение требований федерального законодательства, сказано в документе.

Письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обязать госкомпанию «Автодор» привести в порядок инфраструктуру на платных трассах направил ранее вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Мы удовлетворены ответом Генеральной прокуратуры. Надеемся, что контрольный орган заставит ГК «Автодор» оказывать качественные услуги, привести в порядок инфраструктуру ключевых магистралей», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

Будем ждать от «Автодора» конкретный план действий со сроками исполнения, добавил он.

Ранее МВД объявило о том, что штрафы с камер за превышение скорости в Курской области не выносятся.

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