Названы шесть китайских автобрендов, которые провалились в России

Многие китайские автобренды провалились на российском рынке. О них «Российской газете» рассказал эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

«На самом деле количество китайских марок, у которых дела в России идут тяжело, — куда больше, нежели успешных. Первым кандидатом на вылет из РФ остается «экологически чистый» бренд Skywell, у которого нет официального представительства», — заявил он.

По словам Арбузова, дилерам марки с момента дебюта в 2022-м удалось продать несколько сотен машин вместо запланированных 5 тыс. В частности, россияне не приобрели ни одного Skywell 2024 года выпуска.

Неспокойная ситуация сложилась и вокруг бренда VGV, которому пока не удается запуститься в России, отметил Арбузов. При этом машины у столичных дилеров уже есть, хотя по состоянию на конец августа у продавцов еще не было электронных ПТС. Эксперт добавил, что другими «неудачниками» рынка стали кроссоверы DFSK. С марта по июнь на учет были поставлены 41 образец ix5 и 68 образцов ix7. Рост продаж моделей не ожидается, отметил Арбузов.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация возникла и вокруг машин, выпускаемых на «Автоторе» — Kaiyi, BAIC и SWM. Арбузов подчеркнул, что у московских дилеров тяжело найти образцы 2024 года выпуска. К примеру, из 3,6 тыс. машин Kaiyi, реализованных с января по июнь, только 490 были изготовлены в текущем году.

До этого китайский автопроизводитель Chery впервые возглавил рейтинг крупнейших зарубежных компаний в России по версии Forbes. Список был составлен по итогам 2023-го.

Прибыль Chery в РФ в прошлом году составила 590,3 млрд рублей. На второй строчке топа оказался японский производитель табачных изделий JT Group (480 млрд рублей), а на третьей — табачная компания Philip Morris International (440,2 млрд рублей). Также в рейтинге оказались автопроизводители Great Wall Motor (323 млрд рублей) и Geely Automobile (199,6 млрд рублей).

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на китайские автомобили.