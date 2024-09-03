Первый собственный автомобиль завода «Автотор» представили на публике

Дизайн-макет электрокара от «Автотора», который разрабатывается в Московском Политехе, показали председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает Первый канал.

Ожидается, что электромобиль категории L7 встанет на конвейер «Автотора» уже в 2025 году. Судя по изображениям, новинка будет трехдверным хэтчбеком с многоярусной оптикой. Также на автомобиле можно заметить логотип из сдвоенных А. В университете заявили, что новинка станет первым электрокаром, который полностью разработали и локализовали в РФ.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. При этом, по его словам, многое зависит от того, как на предприятии будет налажена работа с китайскими партнерами.

В апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что в России появится гибридный седан Voyah.